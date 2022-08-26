В Свердловской области полицейский при задержании подстрелил дебошира

«При попытке его задержания, мужчина развернулся в сторону сотрудников и, держа в руке нож, начал сокращать дистанцию с ними, высказывая при этом угрозы физической расправы», – рассказал Горелых.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области полицейский после предупредительного выстрела в воздух прострелил дебоширу ноги. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина намеревался напасть на правоохранителей.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 27 августа в одном из садовых товариществ Сысерти. Тогда в ночное время в дежурную часть местного ОВД поступило сообщение о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал топором и ножом своей сожительнице и соседям.Когда по указанному адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы, правонарушитель, заметив полицейских, попытался скрыться в лесном массиве.На требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. Тогда заместитель командира отдельного взвода ППСП произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелили нападавшему в ноги.Правоохранители оказали мужчине первую доврачебную помощь, после чего передали прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи. Медики доставили мужчину в больницу Екатеринбурга.Установлено, что нападавшим был ранее судимый за кражу и убийство гражданин 1984 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.