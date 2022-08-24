В Николо-Павловском после гибели местного жителя задержали компанию молодых людей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В селе Николо-Павловское под Нижнем Тагилом после гибели местного жителя была задержана компания молодых люде. В отношении одного из задержанных было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожного смерти потерпевшего.Как сообщает АН «Между строк», инцидент, о котором идет речь, произошел 24 августа возле дома №17 по улице Юбилейная. Там в позднее время шумно отдыхала компания молодых людей. Один из жильцов дома, выглянув в окно, сделал юношам замечание. Однако, со слов очевидцев, тусовщики начали огрызаться и провоцировать мужчину на конфликт.В результате он вышел во двор и тогда началась словесная перепалка. В какой-то момент 19-летний парень с силой толкнул своего оппонента, в результате чего мужчина упал и ударился головой. Его травма оказалась несовместима с жизнью. После этого молодые люди скрылись с места преступления.Позже они были задержаны сотрудниками полиции, нашедшими подозреваемых благодаря камерам наружного видеонаблюдения на соседнем здании.«Допрошены родственники, свидетели происшествия, лицо, совершившее преступление, было установлено и допрошено. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – рассказал изданию руководитель Следственного отдела по Пригородному району Вадим Белкин.