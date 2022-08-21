Мелкий воришка из Первоуральска едва не переквалифицировался в убийцы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге при совершении мелкой кражи из магазина юные бандиты пырнули острым предметом охранника. Долго оставаться на свободе и сбыть краденное им это не помогло.Преступление совершали два молодых человека, притворившиеся покупателями магазина торговой сети «Монетка» на улице Павла Шаманова в Академическом районе Екатеринбурга. «Гении» позабыли о системе наблюдения, которой сейчас снабжены практически все торговые точки, и тырили разную мелочёвку с полок буквально под видеокамерами. Прихватили и детские памперсы, пользоваться которыми им вроде бы уже не по возрасту.Охранник магазина не стал долго наблюдать за действиями мелких воришек, а вышел, чтобы остановить их. Тут и получил острым предметом в живот. Судя по всему, это было шило — оружие очень опасное, поскольку оставляет на теле человека очень мелкие по диаметру, но глубокие раны. К счастью, не в этом случае. Охраннику повезло, и он даже к врачам не стал обращаться из-за получившейся царапины.Но вот полиция к происшествию отнеслась очень серьёзно. И если в другой раз, возможно, из-за подгузников и не дёрнулись бы, то тут сработали по полной программе и мелких воришек отыскали уже через пару часов. Причём, те успели уехать из Екатеринбурга в Первоуральск, где живет один из этой криминальной парочки. Не помогло — обоих задержали. А украденные ими подгузники (изъятые при содержании) оказались очень уж дорогими — одному человеку они едва не стоили жизни, а двоим другим почти наверняка будут стоить долгих лет на нарах.