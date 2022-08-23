В Свердловской области перед судом предстанет насиловавший мальчиков педофил

– Спецоперация по задержанию ранее неоднократно судимого злоумышленника проводилась на территории Пушкиногорского района Псковской области. Когда его брали, сопротивления он не оказывал. Убежище себе он нашел в одном из учреждений, работая там за еду и жилье, крайне удивившись, что за ним «опера» пришли так быстро, хотя искали его 1,5 месяца. Со Свердловской области он ретировался на арендованном автомобиле. Добрался до Пермского края, где иномарку бросил, а затем на попутных машинах «автостопом» уехал в Псков, – добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в изнасиловании мальчиков.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, с конца апреля по середину июля 2021 года обвиняемый насиловал мальчика 2011 года рождения. В сентябре того же года он совершил еще один эпизод аналогичного преступления в отношении мальчика 2009 года рождения. Также он пытался под угрозой убийства вовлечь этого ребенка в совершении кражи. По замыслу злоумышленника, мальчик должен был поджечь баню, чтобы владельцы жилья отвлеклись на пожар, а ребенок в это время украдет вещи из дома. Однако мальчик смог убежать и обратиться за помощью.Сейчас обвиняемый находится под стражей. Он частично признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Педофилу грозит до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.