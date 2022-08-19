Свердловчанку осудили за нанесение смертельных травм мужу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске вынесли приговор местной жительнице за нанесение смертельных травм супругу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В прошлом году 6 декабря мужчина распивал спиртное со своим другом у него дома. К ним пришла подсудимая и стала звать мужа домой, однако его друг вытолкал женщину из дома.Позже супруг вернулся домой и упал на пороге. Его жена устроила скандал. В ходе ссоры мужчина нанес ей несколько ударов по голове и отвернулся к двери. Тогда женщина взяла в руки кухонный нож и ударила им в область задней поверхности грудной клетки мужа.Потерпевшего доставили в горбольницу Первоуральска, однако на следующий день он скончался от полученных ран.Женщина частично признала свою вину в преступлении. Первоуральский городской суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.