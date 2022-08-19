Двое осужденных сбежали из исправительной колонии в Свердловской области
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области из исправительной колонии №53 сбежали двое осужденных-поселенцев. Об этом сообщает телеграм-канал «ВЧК ОГПУ» со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, в последний раз заключенных видела 25 августа в 3 часа ночи, когда они спали, а уже в 6 утра во время утренней проверки было обнаружено их отсутствие. Как сообщают собеседники «ВЧК ОГПУ», побег двое осужденных совершили через запасной выход на крышу.
Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко рассказал «Вечерним ведомостям», что при обходе отряда на участке колонии поселения в ИК-53 действительно выявили отсутствие двух осужденных. Один из них был приговорен к шести годам лишения свободы за кражу и угон автомобиля, а второй – к 4,5 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.
Сотрудники отдела розыска ГУФСИН сегодня утром задержали обоих осужденных неподалеку от Богдановича. Сопротивления при задержании они не оказывали.
По данным источников, в последний раз заключенных видела 25 августа в 3 часа ночи, когда они спали, а уже в 6 утра во время утренней проверки было обнаружено их отсутствие. Как сообщают собеседники «ВЧК ОГПУ», побег двое осужденных совершили через запасной выход на крышу.
Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко рассказал «Вечерним ведомостям», что при обходе отряда на участке колонии поселения в ИК-53 действительно выявили отсутствие двух осужденных. Один из них был приговорен к шести годам лишения свободы за кражу и угон автомобиля, а второй – к 4,5 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.
Сотрудники отдела розыска ГУФСИН сегодня утром задержали обоих осужденных неподалеку от Богдановича. Сопротивления при задержании они не оказывали.
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