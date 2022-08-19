В Свердловской области женщину осудят за убийство возлюбленного из-за водки
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Пригородном районе перед судом предстанет 62-летняя местная жительница. Она обвиняется в нанесении смертельных травм своему сожителю, с которым не поделила водку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, женщина вместе с сожителем и другом семьи проживали в поселке Горноуральский. Втроем они распивали спиртное на протяжении нескольких дней, а именно с 11 по 19 июня.
Днем 19 июня женщина с сожителем уснули в своей комнате. Около 18.30 обвиняемая проснулась и пошла к их другу смотреть телевизор. Проснувшись, сожитель женщины обнаружил, что ее нет рядом, и пошел на кухню, чтобы забрать себе бутылку с остатками водки.
В этот момент в кухню вошла обвиняемая и стала спорить с возлюбленным из-за остатков алкоголя. Мужчина начал хватать бутылку водки, а женщина в этот момент схватила кухонный нож и нанесла им удар в область живота потерпевшего. Затем она попросила мужчину идти обратно в постель, тот ее послушался. Вернувшись в свою комнату около 22.40 женщина обнаружила, что ее возлюбленный мертв.
Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, женщина вместе с сожителем и другом семьи проживали в поселке Горноуральский. Втроем они распивали спиртное на протяжении нескольких дней, а именно с 11 по 19 июня.
Днем 19 июня женщина с сожителем уснули в своей комнате. Около 18.30 обвиняемая проснулась и пошла к их другу смотреть телевизор. Проснувшись, сожитель женщины обнаружил, что ее нет рядом, и пошел на кухню, чтобы забрать себе бутылку с остатками водки.
В этот момент в кухню вошла обвиняемая и стала спорить с возлюбленным из-за остатков алкоголя. Мужчина начал хватать бутылку водки, а женщина в этот момент схватила кухонный нож и нанесла им удар в область живота потерпевшего. Затем она попросила мужчину идти обратно в постель, тот ее послушался. Вернувшись в свою комнату около 22.40 женщина обнаружила, что ее возлюбленный мертв.
Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
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