В Свердловской области женщину осудят за убийство возлюбленного из-за водки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Пригородном районе перед судом предстанет 62-летняя местная жительница. Она обвиняется в нанесении смертельных травм своему сожителю, с которым не поделила водку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По данным следствия, женщина вместе с сожителем и другом семьи проживали в поселке Горноуральский. Втроем они распивали спиртное на протяжении нескольких дней, а именно с 11 по 19 июня.Днем 19 июня женщина с сожителем уснули в своей комнате. Около 18.30 обвиняемая проснулась и пошла к их другу смотреть телевизор. Проснувшись, сожитель женщины обнаружил, что ее нет рядом, и пошел на кухню, чтобы забрать себе бутылку с остатками водки.В этот момент в кухню вошла обвиняемая и стала спорить с возлюбленным из-за остатков алкоголя. Мужчина начал хватать бутылку водки, а женщина в этот момент схватила кухонный нож и нанесла им удар в область живота потерпевшего. Затем она попросила мужчину идти обратно в постель, тот ее послушался. Вернувшись в свою комнату около 22.40 женщина обнаружила, что ее возлюбленный мертв.Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.