Свердловский облсуд вынес приговор убийцам пермской туристки

15.30 Среда, 24 августа 2022
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Свердловский областной суд вынес приговор убийцам пермской туристки – Алексею Еремееву и Ольге Васевой. Преступление было совершено в мае 2021 года на территории природного парка «Оленьи ручьи».

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, Алексей Еремеев в мае 2020 год после освобождения из мест лишения свободы прибыл в Нижние Серги. Суд установил в отношении него административный надзор на шесть лет, однако тот самовольно оставил место жительства. С мая по июнь мужчина вместе с Ольгой Васевой неоднократно грабили дома в деревне Половинка и вагоны-бытовики около автозаправочной станции в поселке Новая Ельня.

В ночь на 30 мая 2021 года злоумышленники, находясь в состоянии опьянения, обнаружили в парке «Оленьи ручьи» туристическую палатку, в которой спала женщина. Они разбудили ее и соврали, что кто-то украл ее байдарку.

На открытом участке Еремеев вооружился палкой и стал бить потерпевшую, а также сдавил рукой шею, перекрыв доступ кислорода. После этого он изнасиловал женщину, а Васева удерживала потерпевшую за руки. Затем Еремеев зарезал туристку.

Злоумышленники похитили имущество потерпевшей общей стоимостью более 201 тысячи рублей. Также Васева извлекла из телефона потерпевшей сим-карту, установила ее на свой телефон и при помощи мобильного приложения получила доступ к банковским счетам туристки, переведя на свой счет свыше 23 тысяч рублей.

Старший оперуполномоченный группы уголовного розыска отделения полиции 2 июня того же года узнал, что неизвестный расплатился банковской картой убитой в магазине и на автозаправке. Просматривая записи камер видеонаблюдения, он опознал на записи Васеву. Увидев, что та заходит на автозаправочную станцию, полицейский задержал ее. Однако у служебного автомобилю Еремеев подошел к сотруднику полиции и, подняв над головой нож, потребовал отпустить задержанную. После этого злоумышленники скрылись.

– Когда сыщики уголовного розыска вычислили обвиняемого в лесу, где он прятался, при нем была огромная немецкая овчарка. Вместо того, чтобы добровольно сдаться, он дал собаке команду «фас!», натравив ее на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие, – добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.


После предупредительного залпа в воздух полицейский выстрелил в собаку. Обвиняемому скрыться не удалось. Его задержали и доставили из леса в изолятор территориального ОВД.

– В ходе предварительного расследования следователем СК России проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошено несколько десятков свидетелей, осуществлены осмотры места происшествия и предметов. Проведено значительное количество различных экспертиз – судебно-медицинские, трасологические, лингвистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и психолого-психиатрические, – отметили в СУ СКР по Свердловской области.



Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области


Свердловский облсуд назначил Алексею Еремееву наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Ольге Васевой назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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