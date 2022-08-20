Житель Горноуральского попал под суд за три удара по полицейской голове
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
Жителя посёлка Горноуральский будут судить за то, что, будучи пьяным, он несколько раз ударил старшего участкового полиции. Материалы дела переданы в суд.
Инцидент произошёл 21-го июня текущего года в опорном пункте отдела полиции №21 МУ МВД России «Нижнетагильское». Туда доставили 52-летнего гражданина, который был задержан за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Отделался бы мужик «административкой», но алкоголь в организме требовал более весомых подвигов. Ну, вот задержанный их тут же и совершил, настучав по голове подвернувшегося под руку старшего участкового.
Теперь «героя» будут судить по уголовной статье 318, 1 часть которой как раз и описывает данный вид преступления — «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Горноуралец рискует отправиться за решётку на 5 лет. Впрочем, пластиковыми стаканчиками в полицейских гражданин не швырялся, антиправительственных лозунгов не выкрикивал, вину полностью признал и раскаяние выразил. Возможно, это смягчит судью.
Инцидент произошёл 21-го июня текущего года в опорном пункте отдела полиции №21 МУ МВД России «Нижнетагильское». Туда доставили 52-летнего гражданина, который был задержан за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Отделался бы мужик «административкой», но алкоголь в организме требовал более весомых подвигов. Ну, вот задержанный их тут же и совершил, настучав по голове подвернувшегося под руку старшего участкового.
Теперь «героя» будут судить по уголовной статье 318, 1 часть которой как раз и описывает данный вид преступления — «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Горноуралец рискует отправиться за решётку на 5 лет. Впрочем, пластиковыми стаканчиками в полицейских гражданин не швырялся, антиправительственных лозунгов не выкрикивал, вину полностью признал и раскаяние выразил. Возможно, это смягчит судью.
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