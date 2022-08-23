Житель Каменска-Уральского вырядился силовиком и ограбил квартиру

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском местный житель ограбил в квартиру, вырядившись в форму силовика. Следователи полагают, что обвиняемый мог совершить и другие аналогичные преступления.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, жителю Каменска-Уральского 2000 года рождения предъявлено обвинение в грабеже. По версии следствия, днем 14 августа он проник в квартиру дома по улице Беляева, где с угрозой применения насилия в отношении подростка 2005 года рождения похитил имущество на общую сумму более 200 тысяч рублей.Начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что обвиняемый смог ввести в заблуждение подростка тем, что использовал камуфляжную форму одного из силовых ведомств. Он заявил ребенку, что проверяет возможные кражи велосипедов и другого имущество, а для этого ему якобы надо пройти в квартиру и сделать осмотр жилища.Похитив вещи в квартире, злоумышленник скрылся, но вскоре его задержали. Фигурант – неработающий и ранее неоднократно судимый за кражу и грабеж молодой человек.Сейчас проверяется на возможная причастность обвиняемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Следствие СКР просит всех, кто мог пострадать от противоправных действий задержанного, сообщить об этом по телефонам: 8 (343) 932-23-15, 8 (343) 932-60-28 или 02. Конфиденциальность гарантируется.