Сотрудники ФСБ ликвидировали в Свердловской области крупную нарколабораторию



Фото: УФСБ России по Свердловской области



Объявлены в федеральный розыск. Фото: УФСБ России по Свердловской области

– Установлена причастность к изготовлению в ликвидированной лаборатории запрещенных веществ и дальнейшей их продаже в даркенте двух жителей Екатеринбурга Алексея Ивановича Цветкова 1987 года рождения и Григория Сергеевича Вараксина 1991 года рождения. В настоящее время они скрываются от следствия и объявлены в федеральный розыск, – добавили в свердловском управлении ФСБ.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Белоярском районе Свердловской области крупную нарколабораторию. Причастные к изготовлению запрещенных веществ объявлены в федеральный розыск.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, подпольная лаборатория использовалась злоумышленниками для производства и сбыта на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере. Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов в деревне Марамзина.В ходе осмотра обнаружено и изъято более 11 кг мефедрона, лабораторное оборудование и химические реактивы. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ.