В Нижнем Тагиле осудят многодетного отца за издевательство над детьми и торговлю поддельным алкоголем

12.38 Суббота, 20 августа 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле буду судить 48-летнего многодетного отца за жестокое обращение с детьми и торговлю поддельным алкоголем, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». На тагильчанина правоохранители обратили внимание ещё в июле прошлого года.

Тогда сотрудники полиции проводили рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». В числе проверяемых оказался мужчина, который неоднократно привлекался к административной ответственности за торговлю алкоголем при отутствии ИП.

В ходе рейда сотрудники полиции изъяли у реализатора порядка 250 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции различных наименований. Экспертиза показала, что крепость алкогольных напитков не соответствовала данным, указанным на этикетках, и нормативам ГОСТа. Отмечается, что на части изъятой продукции отсутствовали акцизные марки.

«На остальных бутылках, как показала судебная экспертиза, имеются фрагменты бумаги с выходными топографическими данными предприятия АО "Гознак". Однако данные марки не соответствуют оригинальным по способу изготовления и наличию специальных средств защиты», – подчеркнули в полиции.


Однако на этом проверка не закончилось. Сотрудники полиции обратили внимание на условия жизни в доме в посёлке Анатольская, откуда была изъята алкогольная продукция. Там обвиняемый проживал со своими тремя детьми.

Позже правоохранители решили проверить несовершеннолетних и посетили семью ещё раз в январе этого года. Тогда и было принято начать проверку по факту ненадлежащего исполнения отцом своих родительских обязанностей.

В ходе следствия выяснилось, что 48-летний родитель не только не принимал участие в воспитательном процессе, но и ограничивал детей в полноценной получении образования и необходимой медицинской помощи, а также не поддерживал элементарные гигиенические нормы. Кроме того, у детей отсутствовали отдельные спальные места, а также места, где они могли бы выполнять учебные задания.

«Также отец проявлял жестокость и антипедагогические методы воспитания в отношении своих детей, причиняя им физические страдания», – сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».


Теперь суд будет рассматривать дело сразу по четырём эпизодам: по части 5 статьи 171.1 УК РФ («приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере»), по части 1 статьи 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии в крупном размере), по статье 171.4 УК РФ («незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»), а также по статье 156 УК РФ («ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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