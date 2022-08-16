Жителю Первоуральска вынесли приговор за похищение человека и вымогательство

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске сегодня, 19 августа, местному жителю вынесли приговор за похищение человека и вымогательство. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Ночью 18 июля прошлого года житель Первоуральска, находясь на набережной Нижне-Шайтанского водохранилища, встретился со знакомым. Считая, что тот должен материально помочь их общей знакомой, злоумышленник насильно поместил его в свою машину и увез на городское кладбище.На кладбище осужденный наручниками пристегнул потерпевшего к металлическим воротам и стал требовать передать их общей знакомой автомобиль «Лада-210740» и 60 тысяч рублей.Мужчина согласился выполнить требования. Тогда злоумышленник отстегнул наручники и повез его обратно на набережную, где тот передал свой автомобиль лицам, сопровождавшим осужденного.Первоуральский городской суд назначил местному жителю наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.