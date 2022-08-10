Грузчика в Нижнем Тагиле осудят за убийство возлюбленной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле грузчик продбазы предстанет перед судом за убийство возлюбленной, совершенном из ревности. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, вечером 3 января обвиняемый распивал с возлюбленной спиртное в своей квартире на улице Свердлова. После застолья, узнав от девушки об измене, он ударил ее неустановленным твердым тупым предметом, а затем взял нож и нанес не менее 47 ударов по лицу, голове, шее, груди и рукам потрепавшей.Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия через непродолжительное время.Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.