На Урале отправят в психбольницу мужчину, пытавшегося с игрушечным пистолетом ограбить банки

– Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, – отмечают в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске иностранного гражданина отправят в психбольницу за разбои. Он пытался ограбить кредитные учреждения, угрожая сотрудникам игрушечным пистолетом.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 24 февраля мужчина надел перчатки, медицинскую маску, куртку с капюшоном и пришел в помещение кредитного учреждения на улице Ватутина в Первоуральске. С собой у него был игрушечный пистолет, схожий с огнестрельным оружием, и пакет с молотком. Подойдя к бронированному стеклу кассы, обвиняемый направил на кассира пистолет и потребовал передать ему деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше трех миллионов рублей. После отказа кассира мужчина скрылся.Затем 21 марта мужчина вновь вооружился игрушечным пистолетом и молотком и пошел в другое кредитное учреждение на той же улице. В этот раз он потребовал у кассира более 19,4 миллиона рублей. Однако сотрудник отказался передать ему деньги. Тогда обвиняемый вновь скрылся.Первоуральский городской суд назначил мужчине принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.