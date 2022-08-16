Пёс Ночной Дозор раскрыл в Екатеринбурге квартирную кражу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тонкий нюх служебной собаки помог полицейским Екатеринбурга найти вора. Собака вышла на след и привела к преступнику.Преступление произошло в микрорайоне Вторчермет, на улице Титова. Хозяйка «обнесённой» квартиры сама невольно помогла вору с лёгкостью проникнуть в её жильё — женщина забыла запереть входную дверь, когда ложилась спать. А спит она, как выяснилось, крепко. По крайней мере, достаточно крепко, чтобы не услышать, как незваный гость входит в квартиру и шарится по ней в поисках чего-либо ценного. Вор забрал только сумку, но в ней была немалая сумма — 36 тысяч рублей.После обращения жертвы кражи полицейские приехали на место преступления в сопровождении пса по кличке Ночной Дозор. Умное животное моментально напало на след и привело двуногих коллег по правоохранительной службе к «логову» ворюги. Благо, и вести далеко не пришлось — буквально до соседней двери. Именно 52-летний сосед обокраденной женщины и оказался жадным до чужого злодеем. На него возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области. Ну, а Ночной Дозор явно заслуживает вкусной «премии».