В Екатеринбурге за взяточничество осудят экс-следователя полиции

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-следователь отделения ОП №5 по расследованию преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Женщина обвиняется в получении взятки в крупном размере.По версии следствия, обвиняемая с декабря 2020 по март 2021 года за ремонт своего автомобиля на общую сумму 224 тысяч рублей незаконно передала потерпевшему по находящемуся в ее производстве уголовному делу данные предварительного расследования, в том числе протоколы допросов участников уголовного судопроизводства и результаты оперативно-розыскных мероприятий.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в 60-кратном размере от суммы взятки.