В Екатеринбурге скрывавшемуся 15 лет мужчине вынесли приговор за разбой

– После возбуждения уголовного дела Морозов скрылся от следствия, в связи с чем в ноябре 2006 года объявлен в розыск. В октябре 2021 года был задержан в другом регионе. В ходе рассмотрения в суде уголовного дела осужденный частично признал вину в преступлении, возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб, – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор 42-летнему мужчине за разбой с применением насилия. Преступление было совершено более 15 лет назад.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 19 ноября 2006 года около 04.00 мужчина работал охранником в одном из ночных клубов Екатеринбурга. Он пригласил посетителя заведения в служебное помещение под предлогом проверки на наличие запрещенных веществ.Вместо проверки злоумышленник ударил кулаком в живот посетителя, а затем головой о колено. Потерпевший указывал на свою непричастность к каким-либо правонарушениям, однако охранник вместе с другим посетителем клуба нанесли ему множественные удары руками и ногами по разным частям тела. Затем подсудимый стал душить потерпевшего.После этого, угрожая складным ножом, злоумышленник потребовал у посетителя отдать ему телефон «Nokia N72» стоимостью 16,7 тысячи рублей.Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.