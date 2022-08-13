В Харитоновском парке Екатеринбурга завёлся насильник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники отдела полиции №1 Екатеринбурга разыскивает мужчину, который в минувшую субботу, 13-го августа, напал на девушку с попыткой её изнасиловать. Происходило это на территории Харитоновского парка, за Театром юного зрителя.Пострадавшая тем вечером пришла в парк с компанией друзей, один из которых отмечал день рождения. Когда в какой-то момент девушка отошла от приятелей, на неё набросился неизвестный и утащил в кусты. Там он начал срывать со своей жертвы одежду. При этом, по словам девушки, поблизости сидели друзья насильника и никак не реагировали на его действия.Перепуганная девушка сумела вырваться и убежать от нападавшего. Но когда она вернулась на место атаки в сопровождении мужа и друзей, никого уже не обнаружили. После этого пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. По её словам, незнакомцу было около 40 лет, он был коренастого телосложения.