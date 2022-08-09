В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга задержали наркобарыгу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Воскресным вечером наряд дорожно-патрульной службы, дежуривший на Улице Фронтовых бригад Екатеринбурга, остановил для проверки документов машину марки «ВАЗ-2110». Но вместо того, чтобы выполнить просьбу инспектора, водитель выпрыгнул из автомобиля и попытался убежать. При этом ДПС-ники заметили, что он выкидывает какие-то свёртки небольшого размера.Сотрудникам удалось задержать мужчину, а выброшенные им свёртки собрать. На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции № 14 и приглашены понятые. В их присутствии свёртки изъяли и содержимое их проверили. Всего набралось 34 свёртка, а кроме того — шприцы и пустые пакетики.Как и следовало ожидать, дальнейшая экспертиза показала, что в свёртках находится наркотическое вещество — производное метилэфедрона общим весом 6,41 грамма. Личность задержанного оказалась под стать найденному: 26-летний гражданин уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Будет осуждён за это же ещё разок. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», что предполагает долгий срок отсидки, от 10 до 20 лет, — сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.