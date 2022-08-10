Экс-полицейского осудят в Екатеринбурге за взятничество и служебный подлог

14.55 Понедельник, 15 августа 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки и служебном подлоге. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, оперуполномоченный ОП № 2 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга в апреле прошлого года проверял соблюдение законодательства на одном из оптовых рынков. При этом у мужчины имелся долг в размере 200 тысяч рублей перед знакомым-предпринимателем.

Не желая возвращать деньги, полицейский совершил вымогательство взятки в виде освобождения от обязательств по возврату долга. Взамен обвиняемый пообещал предпринимателю, что не будет проводить в отношении него оперативные мероприятия и применять меры административного воздействия, в том числе изымать его товар.

Помимо этого, для создания видимости работы 10 апреля страж порядка в ходе того же оперативного мероприятия выявил нарушения в деятельности другого предпринимателя, но указал в протоколе осмотра места происшествия вымышленные сведения, чтобы не привлекать его к административной ответственности.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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