Нижнетагильская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты
Криминал
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское».
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, который оплачивал покупки с чужой банковской карты. Сообщается, что гражданин таким образом успел расплатиться на сумму более 5 тысяч рублей. Об этом сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Банковская карта была утеряна 31-летним жителем Екатеринбурга в кофейне по улице Карла Маркса. Он потерял её, будучи проездом в Нижнем Тагиле. О потере карточки молодой человек догадался, когда увидел в телефоне смс-оповещения о списании денежных средств.
В настоящее время в отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 («Кража денег с банковской карты»). Оперативными сотрудниками устанавливается личность подозреваемого в совершении хищения.
На данный момент полиция разыскивает мужчину, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговой точке по улице Газетной, когда он рассчитывался банковской картой за алкоголь. Он является подозреваемым. Разыскиваемому на вид 40-45 лет. Он худощавого телосложения. Был в жёлтой футболке и синих цветных шортах.
Всех, кто располагает данными мужчины, попавшего на запись видеонаблюдения, просят сообщать информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или «02».
Банковская карта была утеряна 31-летним жителем Екатеринбурга в кофейне по улице Карла Маркса. Он потерял её, будучи проездом в Нижнем Тагиле. О потере карточки молодой человек догадался, когда увидел в телефоне смс-оповещения о списании денежных средств.
В настоящее время в отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 («Кража денег с банковской карты»). Оперативными сотрудниками устанавливается личность подозреваемого в совершении хищения.
На данный момент полиция разыскивает мужчину, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговой точке по улице Газетной, когда он рассчитывался банковской картой за алкоголь. Он является подозреваемым. Разыскиваемому на вид 40-45 лет. Он худощавого телосложения. Был в жёлтой футболке и синих цветных шортах.
Всех, кто располагает данными мужчины, попавшего на запись видеонаблюдения, просят сообщать информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или «02».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Мужчина в розовом полотенце напугал жителей Нижнего Тагила
09 августа 2022
09 августа 2022
В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на Циолковского
12 августа 2022
12 августа 2022
В Нижнем Тагиле запретят движение по воде в День города
05 августа 2022
05 августа 2022
В Нижнем Тагиле протестировали подсветку нового моста
05 августа 2022
05 августа 2022