Нижнетагильская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, который оплачивал покупки с чужой банковской карты. Сообщается, что гражданин таким образом успел расплатиться на сумму более 5 тысяч рублей. Об этом сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».Банковская карта была утеряна 31-летним жителем Екатеринбурга в кофейне по улице Карла Маркса. Он потерял её, будучи проездом в Нижнем Тагиле. О потере карточки молодой человек догадался, когда увидел в телефоне смс-оповещения о списании денежных средств.В настоящее время в отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 («Кража денег с банковской карты»). Оперативными сотрудниками устанавливается личность подозреваемого в совершении хищения.На данный момент полиция разыскивает мужчину, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговой точке по улице Газетной, когда он рассчитывался банковской картой за алкоголь. Он является подозреваемым. Разыскиваемому на вид 40-45 лет. Он худощавого телосложения. Был в жёлтой футболке и синих цветных шортах.Всех, кто располагает данными мужчины, попавшего на запись видеонаблюдения, просят сообщать информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или «02».