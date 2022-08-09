Нижнетагильская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты

16.25 Суббота, 13 августа 2022
Криминал
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское».
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, который оплачивал покупки с чужой банковской карты. Сообщается, что гражданин таким образом успел расплатиться на сумму более 5 тысяч рублей. Об этом сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Банковская карта была утеряна 31-летним жителем Екатеринбурга в кофейне по улице Карла Маркса. Он потерял её, будучи проездом в Нижнем Тагиле. О потере карточки молодой человек догадался, когда увидел в телефоне смс-оповещения о списании денежных средств.

В настоящее время в отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 («Кража денег с банковской карты»). Оперативными сотрудниками устанавливается личность подозреваемого в совершении хищения.

На данный момент полиция разыскивает мужчину, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговой точке по улице Газетной, когда он рассчитывался банковской картой за алкоголь. Он является подозреваемым. Разыскиваемому на вид 40-45 лет. Он худощавого телосложения. Был в жёлтой футболке и синих цветных шортах.

Всех, кто располагает данными мужчины, попавшего на запись видеонаблюдения, просят сообщать информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или «02».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:25 Нижнетагильская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты
15:07 В екатеринбургском ЦПКиО прошёл первый музыкально-поэтический субботник
13:52 В Екатеринбурге пожарные спасли 14 человек из девятиэтажки
13:03 На нелегальных гонках в столице Урала машина въехала в толпу
12:10 Спасатели предупредили о сильном ветре 13 августа в Свердловской области
11:20 В уральской столице задержали подозреваемую в серии мошенничеств
10:14 Под Екатеринбургом неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал
23:24 ФК «Урал» набрал первое очко в сезоне
21:29 Скачки на игрушечных лошадях пройдут в Екатеринбурге
20:46 Нелепый штраф за игрушечного кота выписали в Екатеринбурге
20:05 Опытный анестезиолог-реаниматолог из Асбеста стал почётным гражданином города
19:40 В Первоуральске сильный пожар уничтожил частный дом
19:21 В столкновении двух машин на улице Екатеринбурга пострадали люди
18:50 Фестиваль для гиков пройдёт в Екатеринбурге
17:54 На выходных жители Свердловской области отдохнут от жары
17:40 В Березовском пропала 29-летняя девушка
17:25 Движение транспорта по улице Чайковского закроют в Екатеринбурге
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16:23 Подсветку на здании мэрии Екатеринбурга обновят за 107 миллионов рублей
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