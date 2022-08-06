«Одна из потерпевших, рассказала, что ранее неоднократно слышала о подобной схеме обмана. Однако, когда плачущий женский голос в трубке назвал её мамой, пожилая гражданка пришла в такое волнение, что поверила всем рассказам мошенников», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице задержали подозреваемую в серии мошенничеств в отношении пожилых людей по схеме «родственник попал в аварию». Предполагается, что задержанная за одну только неделю похитила денежные средства у тринадцати пенсионеров.Сообщается, что серия хищений произошла в начале августа, и уже 9 числа оперативникам удалось задержать подозреваемую. Ей оказалась 39-летняя ранее судимая жительница Среднеуральска.Задержанная свою вину признала и рассказала, что нашла через соцсети предложение о заработке и решила поправить свое финансовое положение. Отмечается, что гражданка четко осознавала, какого рода работу ей предлагают. В её телефоне было обнаружено видео, записанное для кураторов. На нём женщина заявляет, что согласна совершать мошеннические действия.Предполагается, что потерпевших может быть больше. В связи с этим полицейские просят всех, кто пострадал от действий данной гражданки, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (922) 199-16-18 (Уголовный розыск), 8 (343) 294-14-94 (Дежурная часть) или 102 (02).