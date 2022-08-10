Жителя Нижнего Тагила осудят за покушение на убийство соседа из-за конфет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 44-летний местный житель. Он обвиняется в покушении на убийство соседа из-за двух конфет. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в мае мужчина приехал на подработку в село Мокроусское, где жил вместе с другими работниками в строительных постройках, принадлежащих работодателю. Каждому работнику выделяли отдельное помещение для проживания.Днем 19 мая между обвиняемым и проживающим в соседнем помещении мужчиной возник конфликт из-за двух конфет, который тагильчанин взял со стола соседа. В ходе ссоры злоумышленник взял из своей комнаты нож и ударил им в область груди и шеи пострадавшего. Потерпевшему удалось вытолкнуть нападавшего из своей комнаты и позвать на помощь.В результате полученных ран потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его удалось спасти. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд.