Неадекваты в парках пугают екатеринбуржцев, березовчан и тагильчан

20.32 Четверг, 11 августа 2022
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Три схожих сообщения появились сегодня в соцсетях, где делятся своими новостями жители уральских городов — Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Берёзовского. Во всех трёх случаях фигурируют неадекватные люди.

В Екатеринбурге, в Отделении полиции Чкаловского района приняли заявление от гражданки, которая со своим младенцем прогуливалась по территории лыжной базы на Уктусе. Женщина сообщила, что там на неё средь бела дня напал неизвестный, вооружённый ножом. Только крик женщины заставил незнакомца убрать нож и убраться самому.

В Берёзовском же мужчина с явными отклонениями психики вооружился не ножом, а… велосипедом. На своём двухколёсном «коне» он раскатывает по лесопарковой Тропе Здоровья и занимается тем, чем обычно занимаются эксгибиционисты. Подписчики сообщества ВК-группы «Золотая горка» пишут, что обычно он тоже, как и его екатеринбургский брат-маньяк выбирает одиноких мамочек с колясками. При этом он заглядывает в коляски и бормочет что-то маловразумительное. Ну, хоть ножом не угрожает!

История же из Нижнего Тагила так и вовсе копирует берёзовскую. Тагильчане пожаловались на велосипедиста, который получает удовольствие не от обычного катания по городу, но ещё и от актов самоудовлетворения на публике (к неудовольствию самой публики). Этот «весёлый» дядя — личность для Тагила почти легендарная. Своими похабными развлечениями он занимается уже не первый раз и даже уже успел побывать в психиатрическом учреждении закрытого типа. Нижнетагильские полицейские заводили на него административные протоколы, но на сей раз завели уголовное дело — из уст мужчины прозвучали угрозы убийством.

В двух первых случаях полиция проверяет обнародованные факты и разыскивает двух неадекватов, пугающих людей. В третьем неадеквата и искать особо не пришлось.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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