В Екатеринбурге на 2 месяца арестовали женщину, пытавшуюся продать родного сына

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга решили, что 36-летняя женщина, пытавшаяся продать несовершеннолетнего сына, судебного рассмотрения данного дела должна дожидаться за решёткой. Её арестовали на 2 месяца и отправили в следственный изолятор.Преданный огласке случай вмиг распространился по российским СМИ. «Героиня дня» Наргиза Айтматова решила расплатиться по долгам предельно циничным (и неумным) способом — продать незнакомым людям своего 7-летнего сына. К счастью, «покупателями» оказались не педофилы и не нелегальные торговцы органами, а волонтёры, которые случайно наткнулись на странное объявление о продаже ребёнка и посчитали нужным проверить, действительно ли идёт такая чудовищная торговля. Всё оказалось не чей-то дурной шуткой, а мрачной правдой — мать, взяв деньги (300 тысяч рублей) оставила сына «покупателям» и тут же была задержана полицейскими, которых предупредили заранее о сделке.Процесс назначен на 8-ое октября. Судить несознательную мать будут по статье 127.1 Уголовного кодекса, по 2-й её части, которая касается торговли людьми в отношении несовершеннолетнего. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй — лишение свободы на срок до 10 лет.