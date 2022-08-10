В Екатеринбурге вынесли приговор напавшему с ножницами на следователя рецидивисту
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстал рецидивист, который в отделе полиции напал с ножницами на следователя, расследовавшего в отношении него дело о грабеже.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 11 ноября прошлого года екатеринбуржец находился в отделе полиции №10 в состоянии наркотического опьянения. Пытаясь избежать наказания за ранее совершенный грабеж, он напал на следователя.
Взятыми со стола ножницами злоумышленник нанес удары в шею, голову и туловище сотрудника полиции. Повалив пострадавшего на пол, он пытался нанести еще удары, но в этот момент его задержали оперативные работники.
Потерпевшего следователя доставили в областную клиническую больницу №1. Госпитализация ему не потребовалась.
Суд назначил рецидивисту наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 11 ноября прошлого года екатеринбуржец находился в отделе полиции №10 в состоянии наркотического опьянения. Пытаясь избежать наказания за ранее совершенный грабеж, он напал на следователя.
Взятыми со стола ножницами злоумышленник нанес удары в шею, голову и туловище сотрудника полиции. Повалив пострадавшего на пол, он пытался нанести еще удары, но в этот момент его задержали оперативные работники.
Потерпевшего следователя доставили в областную клиническую больницу №1. Госпитализация ему не потребовалась.
Суд назначил рецидивисту наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года.
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