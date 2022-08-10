Екатеринбурженку осудят за нанесение смертельных травм младенцу

14.24 Четверг, 11 августа 2022
Криминал
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге осудят женщину за нанесение смертельных травм своему маленькому сыну. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, в марте женщина находилась в доме на улице Колхозников со своим сыном 2021 года рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла ребенку удар рукой в голову и сломала ему челюсть. Затем женщина еще несколько раз ударила сына в область головы.

От причиненной закрытой черепно-мозговой травмы младенец скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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