Екатеринбурженку осудят за нанесение смертельных травм младенцу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят женщину за нанесение смертельных травм своему маленькому сыну. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в марте женщина находилась в доме на улице Колхозников со своим сыном 2021 года рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла ребенку удар рукой в голову и сломала ему челюсть. Затем женщина еще несколько раз ударила сына в область головы.От причиненной закрытой черепно-мозговой травмы младенец скончался на месте происшествия.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.