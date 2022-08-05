В Екатеринбурге приговорили к колонии двух мужчин за кражу металлолома

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор двум разнорабочим, уроженцам Таджикистана, за кражу 1,4 тонны металлолома с территории промбазы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчины трудились разнорабочими на предприятии по переработке металла. Оба проживали на территории базы.Летом прошлого года мужчины приискивали в ангаре лом металла, перемещали его в свой вагончик, а по ночам вывозили с территории базы и сдавали в пункт приема металла. С июля по октябрь 2021 года злоумышленники похитили 1,4 тонны лома металла, причинив ущерб предприятию на 920 тысяч рублей.Суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.