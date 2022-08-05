В Качканаре рецидивиста осудят за убийство мужчины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Качканаре перед судом предстанет рецидивист, который обвиняется в убийстве мужчины из-за ревности. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, обвиняемый более года жил с девушкой. В середине января они расстались. Днем 23 января мужчина неоднократно пытался дозвониться до бывшей, но та не отвечала на звонки.Увидев стоявших на балконе бывшую девушку и неизвестного мужчину, обвиняемый пришел к ней в квартиру. Между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удары руками, а затем взял с кухни нож для разделки мяса и ударил им в туловище и шею мужчины. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.Уголовное дело направлено в Качканарский городской суд. Рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.