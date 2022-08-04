В Екатеринбурге задержали подозреваемого в хищении 500 тысяч у пенсионерки

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось установить личность курьера и задержать его. Он признал, что по указанию своих кураторов из соцсетей совершил хищение, а затем перевел деньги на указанные ему счета за вычетом своего процента», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбурге.

«Всегда имейте рядом телефон вашего участкового и звоните в любой подозрительной ситуации», – советуют правоохранители.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пожилая женщина стала жертвой мошенников и переделала одному из злоумышленников личные накопления в размере 500 тысяч рублей. Сотрудникам уголовного розыска удалось его задержать.Аферисты работали по схеме «родственник попал в аварию». Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся её племянницей. Незнакомка, плача навзрыд, рассказала, что попала под машину. После чего трубку взял мужчина, якобы «адвокат». Он объяснил, что девушка переходила дорогу в неположенном месте и её сбил автомобиль, и теперь пострадавшей якобы грозит ответственность за нарушение правил дорожного движения.Для того, чтобы уладить этот вопрос, злоумышленник потребовал у пенсионерки 500 тысяч рублей, и женщина, не задумываясь, согласилась. После чего «адвокат» сообщил, что к ней приедет человек, которому нужно будет передать оговорённую сумму. Ему пожилая местная жительница и передала деньги.Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, правоохранители призывают в подобных ситуациях не поддаваться панике, сразу класть трубку и самостоятельно набирать номер родственника.В случае, если телефон недоступен, сотрудники полиции рекомендуют связываться с другими членами семьи или друзьями родственника, у которых может быть актуальная информация о нём.Также можно узнать название больницы и позвонить в приёмное отделение и уточнить есть ли там такой пациент.