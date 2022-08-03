Разбить и сжечь иномарку за долги пытался в Невьянске задержанный полицией мужчина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Невьянске сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался разломать, а затем и поджечь чужой автомобиль. Делал он это из мести за неуплаченный долг.Об этом преступлении сообщил уральским СМИ руководитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, 35-летний задержанный подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения он набросился на машину марки «Хонда Фит», которая принадлежит родителям его должника. Поскольку у мужчины никак не получалось истребовать со знакомого одолженные тому 1500 рублей, он и выместил свою злобу на автомобиле: оторвал у иномарки дворники, разбил лобовое стекло и набил в бензобак машины бумагу с целью поджечь.Лишать свободы горе-поджигателя пока не стали, взяв с него лишь подписку о невыезде. Но на него заведено уголовное дело и можно считать, что из займодателя он сам перешёл в статус должника, ведь причинённый им чужому имуществу ущерб явно превосходит полторы тысячи рублей.