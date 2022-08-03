В Нижнем Тагиле грузчика осудили за нападение с ножом на знакомого

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 27-летнему грузчику за причинение тяжких ножевых ранений знакомому. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Ранее судимый за имущественные преступления обвиняемый приехал из Нижней Туры к своему знакомому в Нижний Тагил в апреле этого года. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Вооружившись ножом, обвиняемый нанес им два удара в живот и грудь пострадавшего, причинив тому тяжкий вред здоровью.Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.