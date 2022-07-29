В Екатеринбурге экс-полицейского осудят за кражу золотых цепочек у умершего

15.26 Четверг, 4 августа 2022
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и кражу двух золотых цепочек умершего. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, 4 августа прошлого года в дежурную часть отдела полиции №9 поступило сообщение, что в автомобиле у дома по улице Крауля обнаружено тело мужчины. На место происшествия прибыл сотрудник полиции, который в ходе визуального осмотра увидел на шее умершего две золотые цепочки общей стоимостью 280 тысяч рублей и похитил их.

Обвиняемый так и не признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

– Чтобы вывести подозреваемого «на чистую воду», оперуполномоченным пришлось использовать в своей работе «детектор лжи». Если судья посчитает собранную доказательственную базу достаточной для вынесения приговора, то бывший силовик понесет предусмотренную законодательством уголовную ответственность. Из системы МВД он был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, 3 ноября 2021 года, – добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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