В Железнодорожном района Екатеринбурга задержали приезжих гопников
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Сотрудники полиции задержали в Железнодорожном районе Екатеринбурга 3 молодых людей, промышлявших разбоем. Преступников нашли по описанию, которое составил ограбленный ими человек.
На улице Вокзальной троица остановила прохожего и угрозами заставила его отдать деньги и документы. Потерпевший обратился в отделение полиции, где и была составлена ориентировка на преступников. Как оказалось, гопники настолько обнаглели, что даже не постарались залечь на дно после совершённого грабежа. Их увидели прогуливающимися на улице сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга.
В отделении, куда из доставили, выяснилось, что все трое — неместные. Двое приехали в Екатеринбург из среднеазиатских республик, а ещё один (ранее судимый) — из Ростовской области. Теперь полиция проверяет, нет ли на их совести схожих преступлений.
На улице Вокзальной троица остановила прохожего и угрозами заставила его отдать деньги и документы. Потерпевший обратился в отделение полиции, где и была составлена ориентировка на преступников. Как оказалось, гопники настолько обнаглели, что даже не постарались залечь на дно после совершённого грабежа. Их увидели прогуливающимися на улице сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга.
В отделении, куда из доставили, выяснилось, что все трое — неместные. Двое приехали в Екатеринбург из среднеазиатских республик, а ещё один (ранее судимый) — из Ростовской области. Теперь полиция проверяет, нет ли на их совести схожих преступлений.
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