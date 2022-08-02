В Железнодорожном района Екатеринбурга задержали приезжих гопников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции задержали в Железнодорожном районе Екатеринбурга 3 молодых людей, промышлявших разбоем. Преступников нашли по описанию, которое составил ограбленный ими человек.На улице Вокзальной троица остановила прохожего и угрозами заставила его отдать деньги и документы. Потерпевший обратился в отделение полиции, где и была составлена ориентировка на преступников. Как оказалось, гопники настолько обнаглели, что даже не постарались залечь на дно после совершённого грабежа. Их увидели прогуливающимися на улице сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга.В отделении, куда из доставили, выяснилось, что все трое — неместные. Двое приехали в Екатеринбург из среднеазиатских республик, а ещё один (ранее судимый) — из Ростовской области. Теперь полиция проверяет, нет ли на их совести схожих преступлений.