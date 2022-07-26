Скупщик уворованного металла из Екатеринбурга получит административное взыскание

21.12 Вторник, 2 августа 2022
Криминал
Фото пресс-службы УМВД по городу Екатеринбургу
В Екатеринбурге сотрудники полиции наведались в пункт приёма металлолома, расположенный в Железнодорожном районе. Туда их привело сообщение от гражданина о том, что владелец приёмки в обмен на принесённые ворованные металлические изделия дает «металлистам» пузырьки со спиртом.

Информация подтвердилась. Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», на территории приёмного пункта полицейские обнаружили более 3 сотен флаконов со спиртом. Как выяснилось, он не только обменивал их на металлолом, но и продавал алкашам по дешёвке. Нашлись в приёмном пункте и изделия, которые собиратели металлолома явно умыкнули незаконно: торговые тележки из магазинов, новенькие шаровые краны, элементы уличного благоустройства. На скупщика краденного металла составили протоколы о нарушении административных правил.

В последнее время в Екатеринбурге активизировались «металлоискатели», которые вредят городской среде, коммунальным службам и коммерческим организациям. Они тащут любые металлические изделия, которые могут найти на улицах города: секции заборов, чугунные оградки, колодезные крышки от канализационных люков, дорожные знаки. С окон здания Экономико-технологического колледжа (бывшее СПТУ №23) на улице Шефской умудрились даже сорвать решётки (которые, вообще-то против воров и были установлены). Проблемы бы не было, если бы в пунктах приёма металлолома отказывались бы скупать подобные изделия. Законопослушные владельцы приёмных пунктов так и поступают (хотя бы из боязни штрафов). К сожалению, в городе появились полулегальные, а то и вовсе нелегальные металлосборочные пункты, которые не столь щепитильны.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге закрасили первую в этом году работу фестиваля «Карт-бланш»
26 июля 2022
Житель Краснотурьинска поймал строителей газопровода на воровстве металла
26 июля 2022
Из Екатеринбурга ушла челябинская сеть «Ариант»
01 августа 2022
Жительница Екатеринбурга на 6 лет уехала в колонию за прошлогоднее убийство мужа
29 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:12 Скупщик уворованного металла из Екатеринбурга получит административное взыскание
20:30 Ночью в Екатеринбург прилетела белая медведица Хатанга
20:09 Музей истории Екатеринбурга расскажет про городские сады
19:39 Из горящего в центре Екатеринбурга здания эвакуировали человека
19:21 Директор Талицкого молокозавода поучил неравнодушных граждан Екатеринбурга бороться с грязью
18:39 В конце недели в Камышлов съедутся десятки джазовых музыкантов
17:51 В заброшенном здании в центре Екатеринбурга произошел пожар
17:26 Стало известно, на что в Екатеринбурге направят деньги Ростуризма
16:52 Улицу Степана Разина перекроют в Екатеринбурге
16:23 За три дня в Екатеринбурге поймали 16 пьяных водителей
15:50 В суд в Екатеринбурге направлено уголовное дело о мошенничестве на 26 млн рублей
15:27 Из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге перекроют улицы и запретят продажу алкоголя
14:56 В Свердловской области снизилась активность клещей
14:25 В Екатеринбурге перед судом предстанет испортивший картину Анны Лепорской охранник
13:53 Под Красноуфимском в реке утонул подросток
13:21 За сутки в Свердловской области выявили 167 случаев COVID-19
12:58 На кольце трамвайной ветки в Солнечном планируют разбить мини-парк
12:20 В Березовском ГО продолжает гореть лес
11:57 Ростуризм выделит Екатеринбургу 215 млн рублей на обустройство центра
11:26 Детский лагерь на Урале закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
10:52 В Екатеринбурге возобновил работу магазин «Шведские продукты» от IKEA
10:23 АО «Уралэлектромедь» увеличило производительность цеха по производству порошковых изделий
09:58 Гордума Екатеринбурга отрицает свою ошибку в данных о доходах депутата Ивачёва
09:20 Девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля в Екатеринбурге
21:24 Лидер КПРФ в Свердловской области рассказал о нападениях на его агитаторов
20:49 Свердловский областной суд оставил без изменения мягкий приговор губителю молодой девушки
Все новости Свердловской области
17:39 В Хабаровске будут судить полицейского, который не захотел искать похитителя телефона
15:47 Песков: Россия понимает «чувствительное отношение» Китая к вопросу по Тайваню
15:14 В ХМАО задержаны трое подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщили в МВД
14:33 «ВКонтакте»: пост на странице Медведева о границах России был опубликован сторонним пользователем
13:38 ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
12:56 Полиция проводит обыски в новосибирском Росздравнадзоре
12:13 Авианосцы, истребители, протесты и «минирование»: о ситуации перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
10:53 В сточных водах штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита
09:56 Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧС из-за распространения оспы обезьян
09:35 В Вашингтоне возле Капитолия произошла стрельба
23:27 Бывшему футболисту «Урала» грозят уголовные дела после доноса депутата Госдумы
18:21 В ГД внесен законопроект, запрещающий усыновлять детей-сирот из России гражданам «недружественных стран»
17:22 В Москве при попытке получить взятку в 10 миллионов рублей задержан подполковник полиции
16:42 Папа Римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября
15:29 Nikkei Asia: США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню перед возможным визитом Пелоси
14:35 В Кении женщины-кандидаты подвергаются нападениям перед всеобщими выборами
13:17 В Багдад на фоне массовых протестов введены войска, им запретили применять боевые и резиновые пули
11:52 Волгоградская колония требует взыскать с заключенного 1041 руб. 53 коп. за услуги фельдшера, бинты и зелёнку
11:01 В Находке из-за обильных ливней затопило улицы, очевидцы сообщают о «плывущих» автомобилях
10:11 Оперштаб: в Верхоянском районе Якутии из-за наводнения повреждены 347 индивидуальных и 85 многоквартирных домов
09:35 Cуд продлил шаману Габышеву принудительное лечение в психиатрической больнице
17:02 СМИ: В Башкирии задержан врио главы МВД, у него прошли обыски
14:32 DHL Express прекращает экспресс-доставку грузов и документов внутри РФ с 1 сентября
14:11 В Казахстане с начала года прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 человек
12:51 В Краснодарском крае мать с 7 детьми заблудилась в лесу, спасатели нашли их ночью
12:11 В Чите введен режим повышенной готовности из-за угрозы наводнения
Все новости России и мира
21:12 Скупщик уворованного металла из Екатеринбурга получит административное взыскание
20:30 Ночью в Екатеринбург прилетела белая медведица Хатанга
20:09 Музей истории Екатеринбурга расскажет про городские сады
19:39 Из горящего в центре Екатеринбурга здания эвакуировали человека
19:21 Директор Талицкого молокозавода поучил неравнодушных граждан Екатеринбурга бороться с грязью
18:39 В конце недели в Камышлов съедутся десятки джазовых музыкантов
17:51 В заброшенном здании в центре Екатеринбурга произошел пожар
17:26 Стало известно, на что в Екатеринбурге направят деньги Ростуризма
17:25 Абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений в Пермский Политех
16:56 В Пермском Политехе нашли способ увеличить прочность космической техники
16:52 Улицу Степана Разина перекроют в Екатеринбурге
16:23 За три дня в Екатеринбурге поймали 16 пьяных водителей
15:50 В суд в Екатеринбурге направлено уголовное дело о мошенничестве на 26 млн рублей
15:41 Технология экологов Пермского Политеха поможет экономично очистить воду от отходов ЦБП
15:27 Из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге перекроют улицы и запретят продажу алкоголя
14:56 В Свердловской области снизилась активность клещей
14:25 В Екатеринбурге перед судом предстанет испортивший картину Анны Лепорской охранник
14:04 В Перми почтили память погибших в Первой мировой войне
13:53 Под Красноуфимском в реке утонул подросток
13:21 За сутки в Свердловской области выявили 167 случаев COVID-19
12:58 На кольце трамвайной ветки в Солнечном планируют разбить мини-парк
12:20 В Березовском ГО продолжает гореть лес
11:57 Ростуризм выделит Екатеринбургу 215 млн рублей на обустройство центра
11:26 Детский лагерь на Урале закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
11:14 Открытия недели в Пермской Горьковке
10:52 В Екатеринбурге возобновил работу магазин «Шведские продукты» от IKEA
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK