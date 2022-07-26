Скупщик уворованного металла из Екатеринбурга получит административное взыскание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники полиции наведались в пункт приёма металлолома, расположенный в Железнодорожном районе. Туда их привело сообщение от гражданина о том, что владелец приёмки в обмен на принесённые ворованные металлические изделия дает «металлистам» пузырьки со спиртом.Информация подтвердилась. Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», на территории приёмного пункта полицейские обнаружили более 3 сотен флаконов со спиртом. Как выяснилось, он не только обменивал их на металлолом, но и продавал алкашам по дешёвке. Нашлись в приёмном пункте и изделия, которые собиратели металлолома явно умыкнули незаконно: торговые тележки из магазинов, новенькие шаровые краны, элементы уличного благоустройства. На скупщика краденного металла составили протоколы о нарушении административных правил.В последнее время в Екатеринбурге активизировались «металлоискатели», которые вредят городской среде, коммунальным службам и коммерческим организациям. Они тащут любые металлические изделия, которые могут найти на улицах города: секции заборов, чугунные оградки, колодезные крышки от канализационных люков, дорожные знаки. С окон здания Экономико-технологического колледжа (бывшее СПТУ №23) на улице Шефской умудрились даже сорвать решётки (которые, вообще-то против воров и были установлены). Проблемы бы не было, если бы в пунктах приёма металлолома отказывались бы скупать подобные изделия. Законопослушные владельцы приёмных пунктов так и поступают (хотя бы из боязни штрафов). К сожалению, в городе появились полулегальные, а то и вовсе нелегальные металлосборочные пункты, которые не столь щепитильны.