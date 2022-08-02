В суд в Екатеринбурге направлено уголовное дело о мошенничестве на 26 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге учредителя и гендиректора ООО «Завод «Век» обвиняют в мошенничестве на 26,3 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, гендиректор завода «Век», осуществляющего производство лифтов, в 2017 году создал подконтрольное ему ООО «Мир лифтов». Фактически он руководил данной организацией, привлекая в качестве учредителей и на руководящие должности подконтрольных ему лиц.Мужчина демонстрировал контрагентам готовность предприятия поставлять продукцию и изготавливать ее в организациях, входящих в группу компаний «Век». Однако, получив оплату по контрактам, обвиняемый не исполнял обязательства по контрактам. Похищенные средства он переводил на счета аффилированных организаций.Общий ущерб составил свыше 26,3 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.