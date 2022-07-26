Зарезавшего мужчину екатеринбуржца заключили в СИЗО
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге местный житель, неофициально работающий на автомойке, обвиняется в покушении на убийство человека. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, вечером 28 июля в квартире дома на улице Репина обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес мужчине 1983 года рождения множественные удары ножом в область груди, плеча и предплечья.
Мужчина признал вину в произошедшем частично. Суд заключил обвиняемого под стражу до 29 сентября включительно.
Как отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, при опросе обвиняемый пояснил сыщикам уголовного розыска, что резня произошла на почве ревности. Находясь в эмоциональном состоянии, злоумышленник решил устранить своего соперника.
По версии следствия, вечером 28 июля в квартире дома на улице Репина обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес мужчине 1983 года рождения множественные удары ножом в область груди, плеча и предплечья.
– Впоследствии стало известно о том, что потерпевший скончался в больнице в результате ранее причиненных ему ножевых ранений. В связи с чем, в ходе расследования действия обвиняемого фигуранта будут переквалифицированы на более тяжкий состав преступления – убийство, – отметили в СКР.
Мужчина признал вину в произошедшем частично. Суд заключил обвиняемого под стражу до 29 сентября включительно.
Как отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, при опросе обвиняемый пояснил сыщикам уголовного розыска, что резня произошла на почве ревности. Находясь в эмоциональном состоянии, злоумышленник решил устранить своего соперника.
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