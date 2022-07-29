Жительница Екатеринбурга на 6 лет уехала в колонию за прошлогоднее убийство мужа

20.40 Пятница, 29 июля 2022
Криминал
Стоп-кадр видео от СУ СК России по Свердловской области
В Екатеринбурге вынесен приговор женщине, которая летом прошлого года убила мужа. За это тяжкое преступление женщина будет 6 лет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Убийство было совершено 17-го июля 2021-го года, напоминает ВК-сообщество «Патрульный участок» ГУ МВД РФ по Свердловской области. Причиной конфликта между супругами, проживавшими на улице Даниловской, стали алкогольные возлияния, которые женщина устроила со своей подругой. Мужу, вернувшемуся домой, такие посиделки не понравились. Чтобы прервать критические высказывания с его стороны, жена схватила кухонный нож и ударила им несколько раз в грудь и живот. После этого мужчина прожил несколько дней на больничной койке, но поставить его на ноги врачи не смогли. Он так и скончался, не покидая стен больницы.

Для сбора доказательств следователи Следственного комитета Российской Федерации провели допросы обвиняемой, опрашивали соседей мужеубийцы, провели ряд необходимых экспертиз. Все материалы следствия указывали на вину женщины, что и привело к обвинительному приговору.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:27 Против главы Пышминского городского округа возбуждено уголовное дело
17:21 Комиссия по этике гордумы Екатеринбурга этично не комментирует свою оценку действий депутата, критикующего внешнюю политику РФ
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16:21 Синоптики предупредили свердловчан о смоге
15:54 В Свердловской области с начала лета утонули восемь детей
15:30 В Екатеринбурге закрывается консульство Болгарии
14:50 Свердловское управление ФСБ возглавил генерал-майор из Тюмени
14:22 Международный фестиваль по шахматам Kontur Open состоится в Екатеринбурге
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13:24 Мэр Березовского заявил об очередном природном пожаре
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