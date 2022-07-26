В Верхней Пышме поймали пьяного угонщика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбурженка 1979-го года рождения обратилась в полицию с сообщением об угоне её автомобиля. Благодаря разосланной ориентировке пропавшую иномарку удалось быстро отыскать.Машину марки «Subaru» с указанными в ориентировке номерами экипаж дорожно-постовой службы МО МВД России «Верхнепышминский» в посёлке Зелёный Бор. Сидевшего за её рулём молодого человека задержали и допросили. Им тоже оказался тоже екатеринбуржец, 22-летний парень. На угон машины он решился, «поддав» перед этим (то есть, помимо прочего, нарушил ещё и запрет на вождение в нетрезвом виде).Отдел дознания МО МВД России «Верхнепышминский» возбудил против преступника уголовное дело по части 1-й статьи 166-й Уголовного кодекса («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Максимальное наказание, которое грозит молодому угонщику — 5 лет лишения свободы. Возможно, смягчающим обстоятельством в суде станет отсутствие у задержанного судимостей.