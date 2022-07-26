Жителя Асбеста осудят за убийство девушки и ее маленького брата

17.38 Пятница, 29 июля 2022
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в убийстве девушки и ее маленького брата, совершенном более 20 лет назад. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, 29 апреля 2001 года обвиняемый, вооружившись ножом и отверткой, пошел в гости к своей знакомой, чтобы завладеть ее имуществом. В квартире он напал на девушку и нанес ей удары в область головы, шеи и туловища ножом, а также один удар отверткой. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Из комнаты на помощь сестре выбежал ее брат 1994 года рождения. Однако злоумышленник при помощи шнура задушил мальчика.

После совершения убийства обвиняемый похитил золотые серьги, кольцо и цепочку на общую сумму 14 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Кроме того, мужчине также инкриминируется совершение хищения кофе из магазина в Асбесте в августе 2018 года.

Обвиняемый вину в преступлениях не признал. Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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