Минувшей ночью в Верх-Исетском районе Екатеринбурга звучали выстрелы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Разборки в стиле 90-х вернулись на Урал. В ночь со среды на четверг в Екатеринбурге произошла массовая драка, закончившаяся стрельбой, ранениями и задержаниями.По сообщению управления Министерства внутренних дел по городу Екатеринбурга, драка произошла на улице Посадской в Верх-Исетском районе. На территорию расположенной здесь парковки под покровом ночи прибыли две машины — «Lada Priora» и «Ford». В них на «тёрки» приехали две враждебно настроенные по отношению друг к другу компании. Вскоре разговоры переросли в махание кулаками. Драка продолжалась, пока со стороны одной из них не прозвучали выстрелы. После этого 10 человек, участвовавшие в разборке, разбежались и разъехались кто-куда. Так, отечественный автомобиль отправился в сторону ближайшей больнице. В нём медикам доставили молодого человека с ранениями.Позже сотрудникам полиции удалось задержать двух участников ночных беспорядков. Их доставили в 8-й отдел полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.