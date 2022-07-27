В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о разглашении персональных сведений клиентов банков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудили трех мужчин по уголовному делу о коммерческом подкупе и собирании и разглашении персональных сведений более 5,6 тысяч клиентов банков.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2019 году один из обвиняемых узнал о возможности получить персональные данные о клиентах банков за незаконное вознаграждение. Он обратился с предложением к исполнительному директору финансово-юридического агентства. Также обвиняемый попросил своего знакомого оказать содействие в поиске руководителя кого-либо регионального банка. Один из директоров данное предложение принял.Директор регионального центра банка с ноября 2019 года по июнь 2021 года передал автору схемы информацию о 5 613 клиентах банка. Затем эта информация была передана исполнительному директору финансово-юридического агентства.За полученные сведения исполнительный директор перечислил обвиняемую более 5,6 миллиона рублей, часть из них тот оставил себе, а свыше 2,6 миллиона рублей перечислил второму обвиняемому. В свою очередь, последний часть также оставил себе, а оставшиеся 1,6 миллиона рублей перечислил директору регионального центра.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил директору регионального центра банка наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом свыше 5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 2 года. Посредникам назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев, со штрафом в размере свыше 11,7 млн рублей одному и в размере свыше 8,4 млн рублей другому.