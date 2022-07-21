Ночью в Екатеринбурге вооружённый киянками отморозок избил прохожего

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш минувшей ночью было неспокойно (впрочем, когда там бывает спокойно по ночам?). Запоздавший гуляка вполне мог получить по голове… киянкой. Один-таки получил, да так, что теперь лежит в 23-й больнице со множественными травмами.Опасность для ночных гуляк представлял 43-летний отморозок, который вооружился двумя киянками и вышел с ними на улицу Бакинских Комиссаров. Там он и заметил пострадавшего (который в тот момент ещё не был пострадавшим, но уже пошатывался – от выпитого). Испытав внезапно неприязнь к незнакомцу, уралмашевский «ударник» набросился на него, да с таким остервенением, что чудом не убил.По сообщению ВК-сообщества «Патрульный участок», у пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом свода черепа, множественные гематомы и ссадины лица. Его обидчик задержан и дал признательные показания. Его ждёт суд по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Эта статья предусматривает максимальное наказание в 10 лет лишения свободы.