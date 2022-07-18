Из-за любви к сладкому жительница Первоуральска лишилась полумиллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В полмиллиона рублей обошлась пожилой жительнице Первоуральска покупка банки мёда. Изначально за сладкое у пенсионерки просили 2 тысячи рублей. К сожалению, старушка не распознала в продавщице мошенницу.Неизвестная женщина незвано явилась в жилище первоуральской пенсионерки с предложением купить мёда. Обмен банки мёда на деньги произошёл в коридоре квартиры 83-летнеё женщины и поначалу сделка казалась честной. Но потом «разносчица мёда» попросила хозяйку квартиры попить, а пока та отходила налить ей воды, пропала. Вместе с ней пропали и «гробовые» — деньги, которые старушка копила себе на похороны, — пишет издание pervo.ru.Полмиллиона рублей лежали в комоде. Бессовестная гостья будто знала, где они лежат, и успела похитить всю сумму, пока старушка отлучалась на кухню. Теперь полиция Первоуральска ищет эту «пчёлку Майю». Обокраденной же старушке приходится успокаивать себя чаем с мёдом, который так дорого ей обошёлся.