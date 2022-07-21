Житель Краснотурьинска поймал строителей газопровода на воровстве металла

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 26-го июля, в первой половине дня один из жителей Краснотурьинска обратил внимание на разрушенный въезд в гараж в микрорайоне Суходойка. Как ему было известно, в гараже хранились металлические швеллера. Пролом в гараж был наспех замаскирован кучами песка, а вытащенные из гаража стальные изделия лежали рядом.Краснотурьинец сразу заподозрил, что воровство швеллера из гаража — дело рук строителей, работающих неподалёку на прокладке газопровода. Но в разговоре с ними он услышал лишь нагло придуманную наспех историю о том, будто швеллера подарил им какой-то щедрый прохожий. Беседу эту услышали охранники Краснотурьинского хлебокомбината. Они сообщили, как видели, что строители газопровода вытаскивают похищенные швеллера из гаража.В полицию по факту хищения изделий металлопроката написано заявление. А бдительный житель Краснотурьинска теперь в соцсетях описывает эту историю, предупреждая сограждан, чтобы были бдительными, когда поблизости начинают прокладывать газопровод.