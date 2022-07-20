Жителя Нижнего Тагила осудят за покушение на убийство человека в трамвае

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство человека в трамвае. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, 16 февраля прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в трамвае, следовавшего по маршруту №10. Один из пассажиров сделал ему замечание в связи с тем, что собака мужчины находилась в вагоне без поводка и намордника. В ходе конфликта обвиняемый ударил пассажира ножом в грудь и в спину.В результате полученных ран пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Мужчину удалось спасти только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.