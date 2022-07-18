Телевизора лишился житель Верхней Пышмы, устроив посиделки с малознакомой женщиной

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На память о приятно проведённом за бутылкой вечере молодая гостья унесла телевизор из квартиры пожилого жителя Верхней Пышмы. Случилось это на 3 день их знакомства.В полицию Верхней Пышмы сообщил о краже своего имущества 66-летний гражданин. Он рассказал, что познакомился с молодой женщиной, а на 3-й день пригласил её к себе домой, чтобы «выпить/закусить». В результате посиделок хозяин квартиры отключился, а подвыпившая, но более стойкая гостью покинула его жилье с «сувениром на память» — с телевизором, правда, не слишком дорогим (сам владелец оценил его стоимость в 7 тысяч рублей).Сотрудники следственного отдела МО МВД «Верхнепышминский» сработали быстро: они установили личность молодой собутыльницы обворованного и задержали её. Оказалось, что 29-летняя дама уже была судима за схожие преступления, и не раз. Скоро в её послужной список добавится ещё одна судимость — уголовное дело о краже готовится к передаче в местный суд, — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.