Телевизора лишился житель Верхней Пышмы, устроив посиделки с малознакомой женщиной

19.34 Понедельник, 25 июля 2022
Криминал
Фото: Владислав Постников
На память о приятно проведённом за бутылкой вечере молодая гостья унесла телевизор из квартиры пожилого жителя Верхней Пышмы. Случилось это на 3 день их знакомства.

В полицию Верхней Пышмы сообщил о краже своего имущества 66-летний гражданин. Он рассказал, что познакомился с молодой женщиной, а на 3-й день пригласил её к себе домой, чтобы «выпить/закусить». В результате посиделок хозяин квартиры отключился, а подвыпившая, но более стойкая гостью покинула его жилье с «сувениром на память» — с телевизором, правда, не слишком дорогим (сам владелец оценил его стоимость в 7 тысяч рублей).

Сотрудники следственного отдела МО МВД «Верхнепышминский» сработали быстро: они установили личность молодой собутыльницы обворованного и задержали её. Оказалось, что 29-летняя дама уже была судима за схожие преступления, и не раз. Скоро в её послужной список добавится ещё одна судимость — уголовное дело о краже готовится к передаче в местный суд, — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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