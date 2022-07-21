Свердловчанину вынесли приговор за ограбление ветерана ВОВ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудили уроженца Сухого Лога. Они признан виновным в ограблении ветерана Великой Отечественной войны.Как сообщили «Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловской прокуратуры, осужденный напал на 96-летнего ветерана днем 8 апреля возле подъезда дома по улице Латвийская в Екатеринбурге. Пенсионер возвращался из магазина и поставил сумку на асфальт, чтобы открыть дверь подъезда. Злоумышленник в это время подошел к ветерану, схватил его сумку и убежал.В сумке пожилого мужчины находились деньги в размере 8,5 тысячи рублей и продукты питания: молоко, печенье, хлеб.Осужденный признал свою вину, на судебном заседании извинился перед потерпевшим и вернул ему деньги.Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.