Зарезавшую дочь свердловчанку могут отправить в психбольницу

– Подозреваемая на учете в ПДН не состояла, но ранее обследовалась у специализированных медработников, отсюда и фантастическая версия про бородатого убийцу. Орудие преступления гражданка выбросила в выгребную яму, откуда при помощи специального магнита колюще-режущий предмет в последующем был извлечен, – добавил полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Урале 34-летнюю жительницу одной из деревень Нижнесергинского района могут отправить в психбольницу за убийство своей маленькой дочери. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, в ночь на 26 октября прошлого года женщина вооружилась кухонным ножом и нанесла им несколько ударов своей дочери 2013 года рождения. От полученных ранений девочка скончалась на месте происшествия.Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, о жуткой истории стало известно от матери погибшей девочки. 26 октября в 02:45 она позвонила в полицию и заявила, что к ней в дом в деревне Уфа-Шигири проник некий бородатый мужчина и зарезал ее дочь. Когда полицейские прибыли на место происшествия, стало понятно, что никакого маньяка не было, а расправу над ребенком учинила сама женщина. Вскоре она дала признательные показания сыщикам уголовного розыска, пояснив, что малышка якобы капризничала и не хотела ложиться спать.Согласно заключению комиссии экспертов, женщина признана невменяемой в связи с тем, что страдает психическим заболеванием, лишающим ее возможности осознавать фактический характер и опасность своих действий.Материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.